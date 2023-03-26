解放軍萬噸驅逐艦　與核潛艇全訓考核

內地官媒上周六（25日）報道，去年3月正式入列的解放軍海軍055型驅逐艦無錫號，近日通過海上全課目訓練考核，形成戰鬥力。軍方安排一艘型號相信是093A型的攻擊核潛艇參與今次全訓考核，並公開相關的訓練畫面，被指做法罕有。

055型驅逐艦排水量超過10,000噸，所以被稱為「萬噸大驅」。報道指，北部戰區海軍一個艦艇訓練中心近日安排無錫號，駛往黃海某處海域並在複雜電磁環境下，展開連續3天的綜合防空反導、對海攻擊、對潛作戰等全訓考核。該艦收到模擬敵情通報，迅速從山東省青島市一個軍港起航，當時海面濃霧四起、陣風達到8級。

當無錫號抵達預定海域後，雷達發現海上目標，官兵立即進入戰鬥狀態，主炮連續開火成功摧毀目標。此時雷達發現空中來襲目標，艦長在鎖定目標後下達攻擊命令，副炮迅速打擊目標，同時連續發射多枚干擾彈，以及快速機動規避。該艦之後進行艦機聯合搜救考核，與艦載直升機密切協同配合，令「遇險」的漁船成功脫險。

報道指，水面艦艇、潛艇、戰機與無錫號展開對抗及保障，讓該艦在水面、水下、空中多重威脅下，臨機處置各種突發情況。今次考核圍繞加快形成新質戰鬥力的目標，緊貼艦艇未來作戰任務、作戰環境、作戰對手，有效檢驗艦艇持續作戰能力。