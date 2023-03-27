降雨持續　洞庭湖水位近半年來首超21米

受湖南省近期降雨影響，洞庭湖來水增加，周日（26日）下午4時洞庭湖控制站城陵磯實測水位21.06米，為去年10月以來首次超過21米，據測算對應的洞庭湖水面面積為512平方公里。目前洞庭湖仍處於低估水位運行狀態，長江入湖河系虎渡河、藕池西支、藕池東支斷流逾200天。

本月16日以來，湖南天氣持續陰雨，特別是上周一（20日）至上周六（25日）發生一次自北向南的較強降雨過程，累計降雨92毫米。受此次降雨影響，省內各河系水位均有所上漲，部分河段水位漲幅2至4米。湘江、資江、沅江和澧水4條河流來水增加，入湖流量從每秒895立方米增至每秒6,180立方米，洞庭湖區主要控制站水位均明顯回升，其中城陵磯實測水位較本月16日水位上漲2米。

今年以來，湖南省累計降雨量207.6毫米，較多年同期平均值256.2毫米偏少19%；洞庭湖入湖總水量105億立方米，較多年同期均值288億立方米偏少64%。城陵磯水位較多年同期均值偏低1.9米，較去年同期偏低1.84米。去年7月以來相繼斷流的虎渡河、藕池西支、藕池東支及松滋東河，累計斷流天數分別達211天、259天、214天、38天。湖南正持續關注後期水雨情形勢，同步做好春耕灌溉蓄水及防汛備汛準備。