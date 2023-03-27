呂梁煤礦瞞報2宗安全事故　34人遭問責

國家礦山安全監察局山西局近日通報，對於山西晉煤太鋼能源有限責任公司三交煤礦2宗瞞報事故，經調查後34人被問責。其中，涉事煤礦前代理董事長、總經理涉嫌職務犯罪問題，已移送審查起訴，因其職務犯罪已被給予開除黨籍、開除處分；5人因涉嫌重大責任事故罪被採取刑事強制措施；呂梁市應急管理局局長等26人被建議給予黨紀政務處分、行政處罰或其他處理；其餘2人在事故中遇難不再追究責任。

其中一宗瞞報事故在去年5月10日發生，該公司三交煤礦井口罐籠發生運輸事故，造成1人死亡。同月12日，該煤礦又發生一般頂板冒落事故，造成1人死亡、1人受傷。上述事故發生後，礦方均未按規定上報，蓄意瞞報。經媒體舉報，並由呂梁市人民政府核查屬實後，國家礦山安全監察局山西局牽頭成立事故調查組展開調查。

經調查認定，這兩宗事故均屬於生產安全責任事故。調查發現涉事煤礦施工隊伍勞動組織混亂，現場安全管理缺失，無證上崗、串崗、頂崗、野蠻操作、習慣性違章行為得不到有效制止。礦山外包工程整治工作不力、自查走過場， 對安全管理人員配備不齊、人員流動性大、安全培訓教育及施工隊伍管理等失管失控，安全管理責任層層落空。呂梁市應急管理局日常安全監管不嚴，對涉事煤礦巡回檢查頻次少，未按規定每月覆蓋所有採掘作業地點，日常檢查敷衍塞責，對應發現的施工單位使用外包隊伍、施工現場無證上崗以及習慣性違章等問題未能發現。