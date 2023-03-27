台增50宗本土新冠中重症　再創新低

周日（26日）是新冠確診舊制補通報最後一天，補通報個案歸零。新冠輕症免隔離通報新制實施滿一周，台灣周一（27日）新增50宗本土中重症再創新低，無境外輸入個案，另21人病歿。疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，新制實施7天以來，平均每天新增95宗，和過去一個月的平均數相比降低兩成，顯示疫情仍在趨緩階段。

隨疫情趨緩，專責加上負壓病房的空床率高達72.1%。羅一鈞表示，單看專責病房開設數，最高點在本月初，當時開設4,759個床位，目前僅開設3,317個；專責加上負壓病房共開設4,252個床位。目前病房開設率最多為4%，最低則在2%到3%不等；而專責病房也放寬可收治非新冠病患，如其他肺炎或一般感染者。不過，指揮中心醫療應變組周三仍會討論，是否再調降專責病房的開設率，以更有效運用醫療資源。

針對全民派6,000元新台幣（約1,550港元），行政院周一舉行「溫暖及時－疫後特別預算啟動」記者會，財政部國庫署副署長馬小惠表示，截至當日下午2時已有513萬人登記，將在下月6日起入帳。櫃員機領現將於下月10日開放，郵局領現則在下月17日開放，選擇直接入帳或登記匯款的民眾亦會在下月6日後陸續入帳。