金門上兵仍躲大陸　台副防長：敵前逃亡就是死刑

台灣金門二膽島上兵陳嘉壎本月9日離營游泳逃往中國大陸，被當地海警救起，至今仍未返台，金門地檢署已發布通緝。有立委周一（27日）在立法院外交及國防委員會會議上關注案情進度，質疑國防部連一個逃兵都無法處理，淪為認知作戰的破口。台國防部副部長柏鴻輝表示，陳確定是逃兵，已向各部隊宣導教育，軍中並不允許這種情況，強調若是戰時敵前逃亡可判死刑。

柏鴻輝周一出席立法院外交及國防委員會備質詢，民進黨立委林靜儀關注陳嘉壎一案進度。被問及陳嘉壎是否自己穿救生衣游向大陸時，柏鴻輝稱需等他本人親自說明，國防部調查比對後才會公布。至於陳嘉壎的遣返事宜，目前也由陸委會等相關機關協調中。柏鴻輝指出，陳嘉壎的情況算是逃兵，金門地檢署已對他發布通緝。

林靜儀批評國防部對逃兵案的態度始終不夠明確，彷彿為逃兵找藉口，外界已在質疑國防部無能，直言「人都過去了帶不回來，人還在那邊過得那麼爽，這件事就放在那邊，中共認知作戰就會成功」。柏鴻輝不認為認知作戰會成功，強調讓證據說話比較重要，依照相關法規、離營通報及通緝方式來處理。

柏鴻輝表明，國防部立場是完全不允許陳嘉壎的所為，認為當兵就是守衞台灣安全。他指出，以服兵役來說，敵前逃亡就是死刑，擅離職守；強調當局在發布通緝後，包括敵前逃亡的相關刑責和罰則都非常明確，依照程度會判7年以上有期徒刑或無期徒刑，甚至是最重的死刑。