空姐打透明質酸後險死　美容機構醫生玩失蹤

內地空姐小楊近日在陝西省西安市一家美容機構接受透明質酸注射後，出現頭痛和長紅斑。美容機構其後再替其注射溶解酶，誰知注射後她的耳朵突然流血，經診斷竟是透明質酸打進血管導致。而當時替小楊注射透明質酸的「醫生」，事後不知所終。

談到自己在鬼門關走了一轉，小楊仍猶有餘悸。她指當日在兩邊額顳注射透明質酸後，側額開始感到疼痛和長出紅斑。她於是回到美容機構求助，對方一名醫生稱替她注射溶解酶，在其頭上拮了200多針，聲稱是進行「放血」治療。小楊接受治療後離開，但在街上突然右耳流血，美容機構僅稱那是沒清理乾淨的血。後來她前往西安市中心醫院求診，醫生卻告知由於注射透明質酸時打進了血管，造成她右側顳部栓塞。

小楊稱，當初給她注射透明質酸的醫生「淡琪」，在她交了1萬元人民幣（1.15萬港元）的費用後便不知所終。美容機構工作人員稱，「淡琪」不是該機構的人，工作人員現只能跟小楊談和解條件。西安市雁塔區衞生監督所工作人員稱，涉事機構是符合資格的醫療機構，惟涉事「醫生」還未找到，因此無法確認是否合規。據內地企業訊息查詢應用程式顯示，涉事的西安曼研醫療美容有限公司曲江新區醫療美容診所，於去年3月才成立。該公司有3名持股人，大股東的名字與小楊口中的「淡琪」相同。