洪都拉斯要求台灣　30天內撤走代表處

洪都拉斯外交部於當地時間上周六（25日）發布聲明，宣布與台灣斷交，改與北京建交。洪都拉斯副外長加西亞（Antonio Garcia）周一（27日）宣布，台灣駐洪都拉斯代表處必須在30天內撤離首都特古西加爾巴。

加西亞通過當地電視台宣布上述消息，並稱30天足夠打包行李離開，官員的目標是讓台代表處人員有序及友善撤走。他強調，需要中國大陸在當地設置使館，並探索陸方可以向洪都拉斯提供甚麼大項目，建議陸方為當地勞工投資逾100億美元（約780億港元）。洪都拉斯外交部又宣布，該國原獲取台灣獎學金的學生，將可轉到大陸繼續留學。

對於洪都拉斯在台灣總統蔡英文過境美國前夕與北京建交，是否北京向台美施壓，美國國務院副發言人帕特爾周一在記者會上未有正面回應，重申這是洪都拉斯的主權決定。他強調，蔡英文過境符合美國政策、長年慣例及美台非官方關係性質；又指摘北京經常為換取外交承認而作出承諾卻未兌現。中國國家副主席韓正同日在北京會見洪都拉斯外長雷納，歡迎洪方加入「一帶一路」合作，對方提到洪都拉斯總統卡斯特羅願盡快應邀訪華。