內地公布首輪巡視對象　罕見點名足球領域腐敗

全國巡視工作會議暨二十屆中央第一輪巡視動員部署會於周一（27日）晚上舉行，官方公布了首輪巡視對象的名單，36家單位的黨組（黨委）被納入本輪巡視，國家體育總局是唯一被機動巡視的對象，會上更特別點名足球領域腐敗問題。

本輪巡視的形式有3種，包括常規巡視、巡視「回頭看」和機動巡視。具體來看，納入常規巡視的30家中管企業，涵蓋了航天、能源、電力、通信、糧食等事關國計民生的重點領域。5家中管金融企業納入「回頭看」。而針對國家體育總局黨組開展的機動巡視，聚焦深入查找、推動解決體育領域特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題。

2017年十八屆中央第十二輪巡視首次探索了「機動式」巡視，目標是聚焦重點專項問題，在短時間內挖深吃透突出矛盾和問題。近期中國的足球反腐備受關注，自去年11月國足前主教練李鐵開始，至今已有6名中國足協高層受查。中央黨校（國家行政學院）教授竹立家指出，社會對足球領域腐敗問題關切度高，本次中央巡視點名足球腐敗，體現出中央巡視及時回應社會關切，將常規監督與有的放矢相結合。