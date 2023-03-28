網傳東非狒狒遭射殺一刻　市長認圍捕行動不專業

在台灣桃園市逃亡逾兩周的東非狒狒，於周一（27日）落網，但發現在圍捕期間，牠已遭獵人擊中，最終傷重身亡，網上瘋傳開槍畫面。一名獵人承認自行攜槍參加圍捕並開槍，辯稱接到新竹縣政府農業處委託，惟當局否認。桃園市長張善政周二（28日）表示，針對圍捕過程中同事沒有以審慎、專業的態度面對，市政府責無旁貸。

林務局保育組科長鄭伊娟周二表示，因全案已進入司法階段，林務局會協助桃園市查明狒狒確切死因，預計當日早上從桃園市出發後，先把遺體送往台北市立動物園進行X光掃描確認受傷部位，再進行檢體取樣以判定品種，其後送往位於淡水的家畜衞生試驗所解剖，預計最快一周會有結果，屆時也會對外公布。針對外界批評圍捕過程不專業、用槍時機惹議，鄭伊娟指今次是否符合緊急處置情形，如何執行與後續究責，權限都在桃園市政府。

張善政同日表示，桃園市政府將全力配合調查，並會反省與檢討農政機關的做法。開槍的林姓獵人已向警方坦承所為，另有報道指他供出授權開槍的還有新竹縣六福村相關人員。六福村回應僅稱，因配合警方調查，所以調查不公開，暫不回應。早前有指狒狒從六福村主題遊樂園逃出，但園方已否認。警方指全案將依《野生動物保育法》偵辦，如獵殺野生保育類動物者，可處半年至5年有期徒刑，得併科20萬至100萬元新台幣（約5.2萬至26萬港元）罰款。