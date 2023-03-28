稱駐日工作要先去緬甸　內地員工遭處分

內地網民近日爆料稱，一家日本企業近在網上招人到當地工作時，人事部回覆應徵者查詢時竟稱，「得先去緬甸，然後才能去日本」，此言迅速引起熱議。企業周一（27日）對內媒表示，人事部回覆內容不屬實，公司將對涉事員工作出處分。

報道指，涉事公司名為安信株式會社，總部位於日本東京新宿附近，主要業務是提供訊息管理、系統開發等服務，也為內地資訊科技人才提供赴日就業的機會。上周五（24日）網上流傳出該企業人事部職員「王某慶」與應徵者的聊天截圖，前者稱職位為長駐東京，後者則問「是不是要臨時路過一下緬甸」，該人事部職員答「是的」。

內媒上周六（25日）聯絡到該日本企業內地投資公司欣瑞（大連）科技有限公司法定代表人、總經理徐某，對方否認「王某慶」是該公司人事部職員。內媒周一再聯絡在日本的安信株式會社社長呂先生，他表示在網上看到相關截圖和傳聞，經初步調查，「王某慶」確是該公司的職員，其當時感覺應徵者可能是在整蠱，一時情緒煩躁才作出不妥當的回覆。他強調該職員肯定是犯錯，回覆的內容也不屬實，對公司的聲譽造成影響，公司肯定要作處分。