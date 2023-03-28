網信辦整治9大問題　去年處置逾680萬帳號

國新辦周二（28日）舉行新聞發布會，國家互聯網信息辦公室有關負責人介紹，今年「清朗」系列專項行動將聚焦「自媒體」亂象、網絡水軍操縱訊息內容等9方面問題開展整治。網信辦指出，有關部門去年組織開展13項專項行動，累計處置逾680萬個帳號，維護網民合法權益。

網信辦在去年的整治專項行動中，累計清理逾5,430萬條違法和不良訊息，下架逾2,890款應用程式和小程序，解散26萬個關閉群組、貼吧等，關閉超過7,300個網站。經過為期一個月的專項整治，網信辦整治今年春節網絡環境，防範粉絲群體互撕謾罵等問題，處置惡意炒作炫耀服刑經歷，整治網絡賭博引流、傳播低俗訊息等問題。

網信辦副主任牛一兵表示，專項行動主要全面清理通過偽造等手法擺拍製作、導向不良的短片；全面整治傳播錯誤的事業觀、婚戀觀等內容。網信辦指出，有人仿冒新聞主播誤導公眾，針對清理整治工作中暴露出的問題，當局將督促指導網站平台建立健全長效工作機制，並嚴厲打擊網上惡意損害企業和企業家形象聲譽等違法違規行為。