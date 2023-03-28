暴雨致寶安機場航班取消　旅客激動跪地求起飛

廣東省深圳市近日持續下暴雨，導致深圳寶安機場大量航班延誤。上周六（25日）有原定中午起飛的航班先是延誤至翌日凌晨，後來再因天氣問題取消。多名旅客當場情緒激動，竟跪在航空公司櫃台前要求航班起飛，事件在網上引發熱議。不少網民認為，旅客的心情可以理解，但「就算再着急也得安全至上」。

從現場畫面顯示，當時約有7名旅客跪在地上，有人憤怒地大叫「我們要見領導」。滯留的旅客當中，有人堅持要起飛，也有人要求賠償。據目擊者稱，跪地的旅客應該是好幾家人，各人都歸心似箭，情緒比較激動。機場事後表示，當時現場有工作人員安撫旅客，解釋航班延誤或取消是天氣狀況導致。工作人員強調，航班運行首要任務是保障乘客的安全，以及航道的通暢，恢復通暢以後才能承載旅客。

當天滯留機場的另一名旅客表示，暴雨造成航班延誤，改簽都要排隊，在場不少人因為插隊、航班突然取消、延誤等原因吵起來，「在菜市場都沒見過這麼熱鬧」。據廣東省防汛防旱防風總指揮部周一（27日）通知，截至周日（26日），該省一半以上國家氣象站點日降雨量達到38毫米以上，未來一段時間降雨將較頻繁。深圳氣象局也發布消息稱，當地正式進入汛期，降雨及災害性天氣也將逐漸增多，請市民注意做好防範，多關注天氣情況。