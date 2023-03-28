外交部斥不接受潑髒水　炒作所謂債務陷阱

世界銀行、美國哈佛大學甘迺迪學院等多間機構近日發表聯合研究報告，聲稱中國「一帶一路」在2008至2021年期間，共花費約2,400億元（美元，下同，約1.8萬億港元）援助22個發展中國家，期間債務不斷累加，令借貸國家無力償清。在北京，中國外交部周二（28日）表示絕不接受向中國潑髒水，炒作所謂債務陷阱。

報告指，中國的貸款分為兩種，第一種透過中國人民銀行支付人民幣以換取本國貨幣，此類貸款大約有1,700億元（約1.3萬億港元）。第二種是國際收支平衡，其中大部分通過中國國有銀行支付。中國與國際貨幣基金組織（IMF）的貸款相比，前者利率達5%，而後者僅有2%。中國救助貸款的對象主要是中等收入國家，但貸款額不斷膨脹，已對中國的銀行構成風險。

研究人員帕克斯 (Brad Parks)指出，借貸雖然創建新的體系，卻是以一種不透明和不協調的方式進行。例如黑山共和國借10億美元（約780億港元）修建公路，但陷入工程腐敗、施工延誤及環境問題等爭議。

面對指控，中國外交部發言人毛寧表示，受諸多外部因素影響，近來發展中國家的債務風險顯著上升，一些人借機炒作所謂中國的債務陷阱、貸款不透明，向中國潑髒水，中方絕不接受。她強調，中方從來沒有強迫任何一方借款，從未對任何國家逼債，不會在貸款協議中附加任何政治條件，更不尋求任何政治私利。她指在債務問題上，誰是發展中國家真誠可靠的朋友，誰是別有用心的謠言製造者，國際社會的有識之士看得很清楚。