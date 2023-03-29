國台辦警告蔡英文勿晤麥卡錫　否則堅決回擊

台灣總統蔡英文周三（29日）啟程出訪中美洲，將過境美國，或與美國眾議長麥卡錫會面。大陸國台辦周三（29日）舉行例行新聞發布會，指出如果蔡英文與麥卡錫接觸，將是又一次嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整、破壞台海和平穩定的挑釁，陸方對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。

國台辦發言人朱鳳蓮批評，蔡英文過境美國本質上是「倚美謀獨」的挑釁行徑，企圖製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一中原則的事件，並伺機在國際上兜售「台獨」主張，謀求美國反華勢力支持，以各種名目要與美國政府官員、國會議員接觸，搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連。陸方敦促美方嚴格恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，不安排蔡英文過境竄訪甚至與美官方接觸，以實際行動兌現不支持「台獨」的承諾。

近日有民調顯示，85%台灣網民認為美國有「毀台計劃」且早已在執行，民進黨斥為疑美論。朱鳳蓮回應指，該民調反映台灣民眾對美國打「台灣牌」的普遍質疑，批評美國反華勢力借台灣問題遏制中國發展，不惜毀滅台灣，強調「台獨」是絕路、外人靠不住。她又說明國台辦主任宋濤近日在江蘇昆山與台商台青座談提到的統一後好處，強調台灣可實行不同於大陸的社會制度，兩岸經濟合作機制化可更完善等。