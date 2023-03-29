FTX「薯條哥」被加控賄賂中國官員　涉款4000萬美元

有「薯條哥」之稱的美國加密貨幣交易平台FTX前行政總裁班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）近日被加控賄賂中國官員罪名，涉及款項高達4,000萬美元（約3.12億港元）。

周二（28日）更新的起訴書指控班克曼-弗里德於2021年授權以總值4,000萬美元的虛擬貨幣賄賂一名或更多名中國官員，尋求取得遭中方凍結的姊妹公司Alameda Research加密貨幣交易帳戶資金，涉事帳戶由兩個中國最大的虛擬貨幣交易所控制，存有價值逾10億美元（約78億港元）的虛擬貨幣。嘗試取回帳戶數月不果後，班克曼-弗里德指示Alameda Research員工賄賂中國官員，成功解凍相關帳戶。

紐約州檢控官就此加控班克曼-弗里德違反《海外反腐敗行為法》（Foreign Corrupt Practices Act）的反賄賂條款，是他被控告的第13項罪名。此前，他已被控串謀、電訊詐欺、圖謀洗黑錢和違反競選財務法等罪名，知情人士透露他打算否認控罪，若全部控罪罪名成立，最高可判囚115年。