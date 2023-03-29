蔡英文啟程訪中美洲　台軍4架F16伴飛護航

台灣總統蔡英文周三（3月29日）中午出發訪問中美洲國家危地馬拉及伯利茲，去程和回程將過境美國，台軍派出4架F16戰機伴飛護航蔡英文專機。

蔡英文將於當地周三抵達美國紐約過境並停留兩晚，屆時將受智庫哈德遜研究所邀請發表演說，並獲頒全球領導力獎，並與美國國會議員會面。她周六（4月1日）轉抵危地馬拉，會見當地台灣僑民、危地馬拉總統賈麥岱，雙方外長料簽署合作協議。下周一（4月3日），蔡英文將到訪伯利茲，期間到該國國會演說，並參加一系列活動。蔡英文今次行程的重頭戲是下周三（4月5日）過境美國加州洛杉磯，預計在列根總統圖書館發表演講，並與美國眾議院議長麥卡錫會面，下周五（4月7日）晚上返抵台灣。

出發前，蔡英文在機場見記者，指出今趟民主夥伴共榮之旅是要展現台灣深化和友邦交流合作的決心。她強調台灣會堅定地捍衞自由民主價值，持續做國際社會良善力量。台灣亦作為全球經濟關鍵力量，會持續追求與理念相近國家在農業技術、醫療公共衞生、數碼經濟、供應鏈安全等領域進行更密切交流及更廣泛合作，而台灣是新冠疫情後全球供應鏈重組不可或缺的角色。