台海岸月內現16具浮屍　部分疑為越南人蛇

台媒周三（29日）報道，距離台中港10公里外的離岸風電場一處風機平台上，本月7日驚現一具死亡多時的男性乾屍，至今尚未查出身份。海巡署表示，本月全台海域已發現至少16具浮屍，其中5人為台灣民眾遇溺，2人確定為越南籍，其餘很多都已死亡多時，沒法確認。海巡單位懷疑有越南人蛇集團涉在海上拋棄人蛇，據報已把案件列入機密查處。

報道指，台中海巡隊最初獲報在上述風電平台上發現一具乾屍，由於前往以至攀爬都不易，一般人根本無法到達，至今未釐清該男子為何會陳屍該處。其後從彰化、雲林、嘉義、台南至高雄沿海，各地海巡隊員都陸續接獲民眾通報在海岸邊發現浮屍。因為交由各地方警政單位及地檢署調查，故一直被視為單一個案處理。

但隨着發現的屍體愈來愈多，海巡署驚覺事態嚴重，案情看來不單純，於是立刻彙整，發現這些男女浮屍至少死亡兩周以上，而且相同點很多。海巡署調閱各地區雷達航迹資料，近一個月來都沒可疑小艇在12海里內，故懷疑是否人蛇偷渡船在外海丟包釀成慘劇。解剖顯示，死者均有生前落水的迹象。檢方已秘密立案偵辦，若證實這些浮屍具有關聯性且是人為造成，恐成台灣有史以來最嚴重的偷渡慘案。