梧州今年料旱澇並存　主要江河或現超警戒洪水

據內媒周三（29日）從廣西梧州水文中心了解，今年梧州市江河可能出現旱災和水災並存的局面，主要江河出現超警戒洪水的可能性較大，預測西江梧州水文站本年最高洪水位為21米，高於警戒水位2.5米，且今年後汛期梧州局部地區可能發生水文乾旱的情況。

根據預測，蒙江、北流河可能出現5至10年一遇的中洪水，桂江、潯江、西江可能出現2至5年一遇的常遇洪水，局部地區性強降雨引發的中小河流較大洪水可能性較大。梧州轄區主要江河年最高水位出現時間為桂江在4月至6月、潯江、蒙江及西江在6月至7月、北流河在7月至8月。今年1月至2月，梧州市累計降雨量較歷年基本持平，受上游來水不足影響，主要江河來水量較歷年同期偏少一至七成。蒙山縣、藤縣北部、蒼梧縣北部等局部地區出現輕度水文乾旱。

水利部長江委周二（28日）開會分析研判今年汛期長江流域旱澇趨勢指，今年4月至10月 汛期，長江流域氣候年景總體偏差，旱重於澇；其中6月至8月主汛期長江流域降雨偏少，多雨區主要位於長江上游西南部、兩湖水系南部，長江中游幹流附近降雨明顯偏少。會上提醒防範長江上游地區及兩湖水系可能發生的局部地區暴雨洪水，中下游幹流及以北地區可能發生旱災。