蔡英文過境美國紐約　展開訪問中美洲之旅

台灣總統蔡英文展開訪問中美洲之旅，期間過境美國，其專機在美國東岸時時周三（29日）下午（香港時間周四凌晨）抵達美國紐約。駐美代表蕭美琴、美國在台協會主席羅森柏格、駐紐約辦事處處長李光章代表登機迎接。

蔡英文在香港時間周三中午從台北出發，抵達紐約後會停留兩晚。蔡英文在紐約第一天的行程包括，下機後前往位於紐約曼哈頓市中心的下榻飯店，與美方人員會晤，但總統府暫未公布會晤名單。晚上7時，蔡英文將出席僑宴，除了僑胞代表，也有美國政要將參與，不過總統府未公布美國政要名單，並強調將於事後說明。

蔡英文在紐約也會將受智庫哈德遜研究所邀請發表演說，並獲頒全球領導力獎，並與美國國會議員會面。她周六（4月1日）轉抵危地馬拉，會見當地台灣僑民、危地馬拉總統賈麥岱，雙方外長料簽署合作協議。下周一（4月3日），蔡英文將到訪伯利茲，期間到該國國會演說，並參加一系列活動。蔡英文今次行程的重頭戲是下周三（4月5日）過境美國加州洛杉磯，預計在列根總統圖書館發表演講，並與美國眾議院議長麥卡錫會面，下周五（4月7日）晚上返抵台灣。

在蔡英文抵達紐約前，美國國家安全委員會發言人柯比表示，中國大陸不應以蔡英文過境美國作為藉口，加強在台灣海峽周邊的任何行動。