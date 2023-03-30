獲批建屋再遭強拆　夫婦獲賠款20天後被判刑

河南省禹州市褚河鎮一對夫婦2019年在村鎮幹部同意並批發的土地上，傾盡積蓄興建一幢兩層高民房，卻因宅基地是基本農田而屢遭執法人員制止並要求拆除，最終在2021年6月20日被夷為平地。夫妻遂向鎮政府要求賠償，在拿到賠款後20日被刑拘，更被依尋釁滋事判緩刑監禁。他們自覺冤枉而申訴，最終於周一（27日）獲許昌市中院立案受理。

曹麗霞夫婦於2019年3月，獲鎮幹部同意並有村幹部劃定宅基地。夫妻倆掏空積蓄建房，卻在2020年12月快要完工之際，遭執法部門制止繼續興建並要求拆除。曹女強調，自己當時如停止工程，只會白費投入的金錢，損失極大，因此只能繼續。她不解為何明明獲得村鎮幹部的批准卻遭阻攔，房屋最後於2020年12月16日被強行拆除。

曹女遂向褚河鎮政府要求賠償，於2021年6月簽署協議獲得68萬元（人民幣，下同，約77萬港元），夫婦倆卻在20天後被拘留。禹州法院一審裁定二人強拿硬要公私財物，情節嚴重並構成尋釁滋事，判囚3年緩刑5年，更被追繳15萬元（約17萬港元）。曹女堅持自己被冤枉，向法院提出申訴，一度遭駁回，至周一才獲受理。