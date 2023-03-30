蔡英文紐約出席僑宴　晤新澤西州州長

台灣總統蔡英文周三（29日）開始中美洲之行，當日抵達美國紐約市過境，晚上出席僑宴，新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）、美國在台協會新任主席羅森柏格（Laura Rosenberger）亦參加。蔡英文指出，近年台美關係比以往密切，在經貿、交流、安全三面向都有進展，台灣會和所有民主夥伴攜手繼續走在民主自由的道路。墨菲也表示，美台會維持友誼、強化夥伴關係。

蔡英文表示，新冠疫情以來台灣有很多進步跟改變，加上全球供應鏈重組，讓許多國家愈來愈積極跟台灣合作，像台積電到亞利桑那州鳳凰城設廠，不只是台美經貿合作的展現，更代表台灣科技的實力向世界延伸。在外交方面，台美關係比以往密切及不斷深化，台灣讓國際社會看到台方遇到威脅壓力時，不挑釁也不屈服，展現自我防衞的意志和決心，冷靜地控管風險，也有能力維護區域和平穩定。

墨菲則指，他和太太曾多次到訪台灣，新澤西州紐瓦克市於2021年與台灣桃園市簽署姊妹城市協議，這是該州首次與其他城市締結的姊妹城市協議。他強調完全支持拜登政府為確保台海和平與穩定所做的努力，新澤西州會繼續與台灣合作。羅森柏格則重申美國40多年來主張一中政策，是在《台灣關係法》、中美三個聯合公報和第六項保證原則上，推動發展美台關係。