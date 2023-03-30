美參聯會主席：強大才能維持和平　與中俄開戰非不可避免

美國參謀長聯席會議主席米利周三（29日）表示，美國必須是全球最強大國家，才能繼續維持與中國及俄羅斯的和平。美國與中俄任何一方的戰爭既非不可避免，亦不是迫在眉睫。

米利就美國國防部2024年預算申請，出席眾議院軍事委員會聽證會。他指美國首次面對兩個核大國，兩國的重要國家安全利益與美國較勁，中國及俄羅斯都有威脅美國國家安全的手段。他又指，美國同時與中俄開戰十分困難，軍隊維持高度戰備狀態及現代化可阻止侵略。新一年度8,420億美元（約6.43萬億港元）預算申請，可確保美軍仍然是世上最具殺傷力及能力的軍隊。他強調備戰非常昂貴，但打一場戰爭是最昂貴，備戰才可阻止戰爭。

米利前一天出席參議院軍事委員會聽證會，指美軍應加緊在西太平洋部署，未來5年將決定中美關係的未來。他把中國描述為美國頭號長期地緣戰略安全挑戰，中國正努力在10年內成為亞洲區域霸權，並在本世紀中葉超越美國整體軍力。他相信，美國在太平洋地區有多個由參議院批准的雙邊防禦條約，一旦台海爆發衝突，美國的盟友會挺身而出。