六福村改口認走失東非狒狒　動物園區無限期封閉

台灣桃園市一隻東非狒狒日前大鬧市區最終被射殺，六福村主題樂園最初否認走失狒狒，至周三（29日）晚上才改口承認狒狒來自園區。六福村樂園周四（30日）上午召開記者會，資深總監葉忠岳現身道歉，宣布無限期封閉動物園區，徹查所有動物數量及防護措施。農委會林務局表示，園區因管理不當造成動物脫逃，後續由新竹縣政府依規開罰。局方又稱，會派官員和專家掌握動物數量，不會再單方面相信六福村的統計。

樂園表示，狒狒於周一（27日）下午中彈後緊急送往六福村，獸醫在協助救治過程中發現結紮傷口特徵與園區狒狒脗合，調查後判斷應為樂園所有。對於為何相隔2天才公布發現，葉忠岳解釋因獸醫持續接受警方調查，未能即時聯繫釐清。他續指，接獲通報前往桃園市協助圍捕狒狒之時，已先盤查園區內安全防護措施，認為防護機制無異常不致讓狒狒脫逃，所以第一時間並不認為狒狒來自園區。

桃園市有里長曾公布狒狒應來自六福村的消息，遭樂園工作人員通知要求下架。葉忠岳表示，由於當時未能證實狒狒來源，所以里長這樣公布不恰當。至於開槍射殺狒狒的獵人聲稱獲六福村工作人員授意，樂園是否仍堅持提告，葉忠岳指案件在偵查中，不便回應。