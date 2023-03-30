抖音要求演繹作品加標識　違者將重罰

為吸引粉絲關注，內地近期出現不少網絡主播自導自演的短片，相關內容引起爭議或造成誤解。短片平台「抖音」周四（30日）宣布將更新關於「演繹」類作品的內容創作規則，若發布通過劇情演繹方式創作或發布虛構內容時，需在顯著位置標註「演繹」標識，違者將被從嚴處罰。

抖音安全中心宣布，將在系統的創作發布頁面上線「演繹」聲明功能，方便創作者發布作品時一鍵勾選。勾選相關功能後，影片中將出現「劇情演繹，請勿模仿」、「演繹作品，僅供娛樂」等字眼。抖音強調，對未註明「演繹」標識，又刻意利用虛假擺拍獲取流量進行不當營銷的帳號，將從嚴處罰。自今年初至今，抖音針對以擺拍為重點的不實訊息現象予以嚴厲打擊，共對2,648個帳號予以封禁等處罰，下架133.7萬段影片。

抖音指出，近年部分劇情影片作品在網友、媒體傳播、轉載過程中，因為前後語境缺失引發誤解，被誤以為是真實事件，對網友和創作者都造成了不良影響。另有極個別創作者試圖利用虛假人設、情節、場景、道具等編造不實訊息，凸顯對立或衝突效果，從而達到不當獲取流量甚至變現的目的。