酒後殺人拒自首潛逃　台男囚13年半上訴遭駁回

台媒周四（30日）報道，台灣屏東縣一名賴姓男子去年3月，因酒後爭吵而持刀殺死初次見面的楊姓男子，其後友人勸其自首投案，他竟表示「先回去睡覺，睡醒了再說」。案件一審時判囚12年，二審認為賴男拒絕友人勸說自首，毫無悔意，加重刑罰至囚13年半，最高法院近日駁回上訴定讞。

一審屏東法院認為，楊男遭殺害時尚值壯年，只因賴男一時之憤，導致楊男父親承受白髮人送黑髮人之苦，又考慮賴男行兇後滅證逃離，且並未向楊男家屬道歉與賠償，遂作出上述判決。控辯雙方上訴，高雄高分院二審認為，原審量刑過輕，未考量楊男家屬失去家中經濟支柱的困境，且賴男事後拒絕自首逃離，蔑視他人性命、毫無悔意，遂加重刑罰。最高法院認為二審量刑妥適，日前駁回賴男上訴定讞。

賴男於去年3月到友人住處喝酒，期間與楊男初次見面並敬酒，卻因被抱怨態度不佳而起口角，其後楊男外出返回後兩人再度發生爭執，賴男竟以摺疊刀猛刺楊男胸口。即使友人報警，楊男送院搶救亦不治身亡。賴男行兇後拜託另一名友人開車載他離開，又指示友人擦去兇器上的血漬並棄置於高雄市山區。