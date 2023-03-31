英獲准加入CPTPP創先例　日媒料下一個是台灣

英國首相府周五（31日）宣布成功加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），是該國脫歐後參與的最大規模貿易協定。11個成員國當日召開線上部長會議，就英國加入達成共識。這是CPTPP創始成員以外首有新成員加入，料於7月舉行的例行部長會議上正式批准。

英國前年2月申請加入CPTPP，在歷經5大回合的馬拉松協商後，獲得所有創始成員同意，令該國成為第一個加入CPTPP的歐洲國家，在與其他成員完成最後的法律和行政程序後，便可簽訂正式加入文件。英國政府指，CPTPP成員國的國內生產總值共佔全球12%，英國加入後將提高至15%。首相辛偉誠在聲明中表示，這項協定證明了英國脫歐後的自由所帶來的真正經濟利益。

日本經濟再生擔當相後藤茂之肯定對英國加入CPTPP達成的共識，指自由貿易及開放的競爭性市場擴大至地區以外，是非常有意義的事。中國大陸和台灣前年9月亦先後申請加入該協定，日媒推測下一個加入的是台灣，但專家認為可能也需要兩年時間協商。