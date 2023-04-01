治沙林場主跪地求水惹關注　官方保護所涉苗木

寧夏靈武市植樹治沙的64歲林場主孫國友跪地求水的影片近日在網上流傳，他哭訴三成樹木因被煤礦斷水而死亡。靈武市委等部門周五（3月31日）通報，已對國家能源集團寧夏煤業公司雙馬一礦與孫男供水糾紛所涉新種和擬種苗木，採取有效保護措施。靈武市政府強調會履行監管職責，防止出現污染環境等次生問題。

通報顯示，孫男近期栽種的890棵絲棉木，馬家灘鎮已安排水車澆灌；另對尚未栽種的1,000餘棵絲棉木，採取了有效保護措施，努力避免供水糾紛處置期間因缺水導致苗木死亡的情況。自然資源部門和馬家灘鎮組織專業技術人員，對目前尚未栽植的沙柳橛子（沙柳樹枝）採取了技術保護措施。

絲棉木屬於落葉小喬木或灌木，外界認為在荒漠種植喬木可能反而導致該地區水分流失，如同「抽水機」。惟中國林業科學研究院荒漠化研究所研究員楊文斌表示，能否種植喬木要因地制宜，農田防護林利用農田灌溉技術，可以種植喬木，兼具防護及經濟作用，而真正荒漠區僅依靠降雨喬木無法存活。若爾蓋縣林業和草原局高級工程師周四（3月30日）表示，梭梭樹是灌木，更適合治沙種植，而楊樹用水需求量大。