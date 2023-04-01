代購列管藥物被告販毒　癲癇患兒家屬獲免刑罰

內地一名罕見癲癇病患兒的家屬購買列管藥物氯巴占（Clobazam），前年被以涉嫌販毒起訴，案件引起社會廣泛關注。該案一審於周五（31日）再次開庭，辯護律師透露，被告不構成走私販賣毒品罪、構成非法經營罪，但考慮到情節和社會危害，河南省中牟縣人民法院判處其免於刑事處罰。

罕見癲癇患兒母親李芳（化名）前年6月幫氯巴占代購、同為癲癇患兒家屬的「鐵馬冰河」胡阿弟收寄一個氯巴占海外包裹，李芳和同案另外3名患兒母親同年被檢方認定其構成走私、運輸、販賣毒品罪，但因犯罪情節輕微，不予起訴，但胡阿弟仍被以販毒等罪名提起公訴。胡阿弟在庭上表示，其代購這些藥品不是代購消費品，不是代購名牌手錶，這些藥品是救命的藥物，海關也允許。

胡阿弟強調，自己不是為了錢而去代購，行為不是以盈利為目的，沒有藉此賺錢，也沒造成任何危害，只是為了救人，為了自己小孩用藥，他們也很無奈。辯護律師劉長提到，當社會的公共供給不足時，胡阿弟作為「藥神」出現，如只是具有刑事形式上的違法性而不具有社會危害性和應受處罰性時，不應被評價為犯罪。資料顯示，氯巴占可治療對其他抗癲癇藥無效的難治性癲癇，在內地被列為第二類精神藥品管控。