8人貴價餐廳用膳後腸胃炎　店家拒公開道歉

內媒周五（3月31日）報道，一名女子周日（3月26日）與朋友到上海市靜安區一間高級日式料理店用膳，然而一行13人中竟有8人上吐下瀉，經診斷為急性腸胃炎。該女子向店家反映情況後，對方竟質疑一行人的診斷書，拒絕公開道歉，僅願意人道賠償5,000元（人民幣，下同，約5,700港元）。

女事主表示，自己與12名朋友於周日深夜到名為「山風月見」的高級日本料理店用膳，共花近2萬元（約2.3萬港元）。但她周一（3月27日）開始肚瀉，本來亦不以為然，但中午另一名同行友人突然嘔吐，到了晚上多人都表示出現上吐下瀉。經診斷後，醫生認為可能是食物中毒，化驗結果亦顯示為細菌性感染造成的急性腸胃炎，僅5名友人無恙。

事主又指，店家強調食材肯定沒問題，更質疑他們的診斷書，隨後該公司的股東發訊息表示歉意，但又表示只願意人道主義賠償5,000元。到周三（3月29日）下午3時半，該股東的另一名張姓友人表示願意賠償全部餐費，但拒絕公開道歉。目前靜安區的監管部門已赴現場調查了解，並會約談雙方處理事件。