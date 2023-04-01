台灣北部空域昨現不明氣球　美軍機偵察遭解放軍驅離

台灣傳媒周六（4月1日）指，台灣北部空域周五（3月31日）疑似出現不明高空氣球，還有疑似2架美軍偵察機在台灣南北兩端出現，並飛向中國大陸沿海，解放軍軍機立即升空驅離監控美國軍機，美軍極有可能是為探查上述高空氣球。

報道指，周五中午突然有9架解放軍軍機同時越過海峽中線，台灣空軍立即派出戰機攔截驅離，消息人士指出當時正好有兩架美軍RC-135偵察機出現在台灣南北空域且直驅大陸沿海。根據「Taiwan ADIZ」指出，周五下午3時01分，台灣民航局飛航服務總台台北近場管制台曾發出航情通報，台灣北方40浬有不明氣球，高度1.8萬呎，要求所有航機注意。美軍偵察機疑似前往探查該枚氣球，但方向是直驅大陸，因此研判該批解放軍軍機主要是前往驅離美國軍機。

台灣國防部周六（4月1日）表示，由周五清晨6時至周六清晨6時，偵獲中國大陸解放軍軍機18架次、軍艦4艘次，其中有軍機10架次從北到南總共7處逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。台軍利用任務機、艦置及岸置導彈系統嚴密監控與應處。