加拿大首發台灣報告書　陸駐加使館斥公然挑釁

加拿大眾議院加中關係特別委員會周四（3月30日）首次發布台灣報告書，其中18點建議中提及台加應展開政府層級的外交訪問，也提到加國政府應明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。中國大陸駐加拿大使館發言人周五（3月31日）發表談話指此舉試圖虛化、掏空一個中國原則，粗暴干涉中國內政，是對中國人民的公然挑釁。

報告全名為「加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係」，內容包括加台灣互動、對台貿易投資關係及區域和平與安全情勢3大部分。台灣駐加代表曾厚仁表示，報告內容包括政府官方用語不應矮化台灣地位；鼓勵國會議員訪台以促進雙方關係；考慮外交訪問台灣；支持台灣參與世衞（WHO）等多邊組織。報告呼籲北京當局自制，停止在台海的軍事威脅；並宣示維持台海和平現狀，考慮用最適當方式與台灣在和平安全議題上合作。

大陸駐加使館發言人表示，上述報告在涉台問題上大放厥詞，妄稱加方的一個中國政策與中方的一個中國原則「完全不同」，誣衊大陸威脅地區和平穩定等；陸方對此強烈不滿、堅決反對。發言人反指台海局勢緊張的根本原因，是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，美國一些人有意推進「以台製華」，加方一些政客也隨美起舞，不斷在涉台問題上製造事端。陸方奉勸加方有關政客停止在台灣問題上搞政治操弄，停止損害陸方利益的言行，停止為中加關係製造障礙，不要在錯誤道路上愈走愈遠。