遭奧運教練性侵5年　女生不敢反抗只為「體罰輕點」

台媒周六（1日）報道，當地體壇一位知名教練（化名N教練）因培育出奧運奪牌選手而聲名大噪，但該教練自2010年起性侵女學生小芬（化名）長達5年，小芬從中學到大學間一直慘遭淫辱，但她為了「體罰輕一點」而不敢反抗，在畢業多年才敢提告。最終教練版判囚2年3月，全案仍可上訴。

據了解，N教練多次對小芬伸出狼爪，利用去外縣市比賽時以「賽後檢討」為名，將她叫到房間並性侵得逞，頻率從每周2、3次至每月1次不等。N教練會叫她為「寶貝」，又承諾能讓她成為代表選手並進入頂尖大學，將來就可以出來當教練。

兩人的特殊關係被其他學生看在眼裡，而小芬發現倘不拒絕N教練的獸行，教練在體罰上便會對她「輕一點」，且使用器材比較不會被刁難，因為隊員是否能參加比賽更是教練一人說了算。小芬因而不敢反抗其獸行，只能懾於教練權勢而隱忍屈從。

在小芬上大學後，始漸漸脫離教練魔爪，並在去年提告。N教練曾任教的該所學校則表示，教練去年就因「個人因素」離開，校方對於此案皆依法處置，但對於細節則不便透露；台媒也曾發訊息聯絡N教練，但暫未獲回應。