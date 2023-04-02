鍾南山稱本月可除口罩　新冠高峰未來局部出現

內地多個地區近期已不再強制要求旅客乘坐地鐵時佩戴口罩，中國工程院院士鍾南山日前表示，疫情發展到現階段，佩戴口罩已經可以成為非強制性的措施。他建議，假如條件允許，市民本月可以脫口罩。

鍾南山上周五（3月31日）出席一個研討會時稱，新冠高峰未來會局部出現，但不會是全國性，新藥和疫苗研發不中斷，可以做到有備無患。另有研究認為，冬春流感流行季呈「滯後性」和「高水平流行」兩大特徵，原因均與戴口罩等非藥物干預措施有密切關係。鍾南山院士認為，過去3年戴口罩是一個預防病原體的很好且有效手段，但人群長時間低暴露於流感等病原體，鼻腔缺少刺激，不利人體形成自然免疫力。

據中國疾控中心上周六（4月1日）發布新冠病毒最新感染情況，上月23至30日，內地本土重點關注變種病毒株新增22宗。自去年12月1日至上月30日，內地共報送28,468宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種病毒株，共存在69個進化分支，主要流行株為BA.5.2.48、BF.7.14和DY.1。各省區市報告新冠核酸檢測感染數從去年12月22日高峰的694萬宗，下降至上月30日的2,967宗；檢測感染率亦由去年12月25日高峰的29.2%跌至0.7%。