蔡英文續訪危地馬拉　傳已晤美眾院民主黨團主席

台灣總統蔡英文繼續訪問危地馬拉，周日（4月2日）與該國總統賈馬太參訪被譽為3千多年瑪雅文明心臟的提卡爾國家公園，蔡重申希望台危邦誼永固，3千年也不為過。美媒上周六（4月1日）引述消息指，蔡英文上周過境美國時已晤美眾議院民主黨黨團主席杰弗里斯（Hakeem Jeffries），回程再過境時將晤共和黨籍眾議院議長麥卡錫及其他議員。

消息指，蔡英文於美東時間上周四（3月30日）在紐約市與杰弗里斯會面，如果上述消息屬實，蔡總統此行可望一舉見到美國眾議院兩大黨巨頭，另有多名國會議員上周三（3月29日）開始訪問洛杉磯，將與華特迪士尼行政總裁艾格及多間科企高層會晤，討論北京讓美國影視進入大陸市場的條件，行程亦包括與周三（4月5日）過境的蔡英文見面。另有知情人士透露，蔡英文已取消若干活動，並限縮與媒體接觸，因這些活動被認為最可能激怒北京，或包括在列根總統圖書館發表演說的行程。

蔡英文與賈馬太周日參訪提卡爾國家公園，並在美洲豹金字塔神殿前欣賞傳統表演和球賽。蔡與危地馬拉外交部長布卡羅攀上二號面具神殿前俯視周邊全景，隨後與賈馬太步行至附近的濱海大道合影留念。蔡當晚與賈馬太出席總統答謝宴，周一（4月3日）將參觀由台灣捐助2,200萬美元（約1.72億港元）協助興建的齊瑪德南戈醫院，惟該醫院此前捲入弊案。