深圳父母誤信偏方治高燒　4歲女酒精中毒險死

廣東省深圳市一名僅4歲大的女童近日反覆高燒，父母多次用濃度75%的酒精替其抹身，卻導致女童急性酒精中毒，送入深切治療病房。醫生提醒，孩子發燒時千萬不要用一些偏方。

內媒上周六（1日）報道，女童曉月（化名）的母親當時想為孩子降溫，於是用洗臉巾沾上酒精給她抹身、擦額頭，「差不多有一天時間，只要高燒上來就擦」。曉月母親表示，抺完酒精女兒先是嘔吐，精神狀態不太好，沒有力氣，說話聲音較小。女童送院後陷入昏迷，其後接受磁力共振檢查，發現其丘腦部位有些微腫脹。醫生稱，曉月出現了嚴重代謝性酸中毒，大腦功能受損，可能是酒精中毒所致。曉月入院兩天後甦醒，一周後轉入神經內科繼續康復治療，近日覆查顯示她除了語速稍慢，已無大礙。

曉月母親稱，從小到大老人家在他們發燒時都用酒精抹身，但經過這次後，她以後肯定不會再這樣做。醫生表示，酒精可被皮膚吸收，如大量使用，除可能會導致孩子過敏之外，更會引起急性酒精中毒，輕則出現一些不良反應，嚴重會出現呼吸衰竭甚至死亡。醫生又表示，孩子發燒時焗汗、退燒針、藥物灌腸、捏痧刮痧等也是不可取的方式。