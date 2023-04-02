內地大風沙塵藍天瞬間變色　今起大範圍降雨

受較強冷空氣影響，內地西北地區上周六（4月1日）出現大風沙塵降溫，其中新疆巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市更經歷了從藍天到沙塵漫天的過程。中央氣象台網站預測，中東部地區周日（4月2日）起一連3日預計出現一次大範圍降雨天氣過程。

受冷空氣影響，新疆、西北地區、內蒙古中西部、山西、東北地區西部等地上周六出現7至9級陣風，局部地區超過10級；新疆吐魯番和巴音郭楞、內蒙古阿拉善和巴彥淖爾、寧夏吳忠等局部地區有沙塵暴。上周六吐魯番市局部地區瞬間極大風速每秒19.2米，部分鄉鎮陣風達13級，局地氣象部分發布大風橙色預警。上周五（3月31日）晚上11時至上周六上午9時，新疆南部鐵路吐魯番站至珍珠泉站區段受大風天氣影響，已有14趟旅客列車停運。

中央氣象台網站周日消息指，周日至周二（4月4日）中東部地區有一次大範圍降水天氣過程，西北地區東部、西南地區東部、黃淮、江淮、江漢、江南、華南等地有中到大雨，部分地區有暴雨，局部地區有大暴雨；甘肅東部、寧夏、內蒙古中東部等地有中到大雪或雨夾雪，內蒙古中部等地局部地區暴雪或大暴雪。周日上午8時至周一（4月3日）上午8時，湖南北部、廣西東北部等地部分地區有100至180毫米大暴雨。中央氣象台周日上午6時發布暴雨藍色預警。