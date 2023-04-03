全球首例　內地電商出售衞星成交兩枚

繼3年前內地電商平台出售火箭後，內地首批國產衞星於上周四（3月30日）在電商平台上架，截至上周六（1日）凌晨零時，已共有兩枚衞星成交。此次實物衞星在電商平台面向大眾出售，尚屬全球首次。

首批推出電商平台發售的衞星共3枚，售價由200萬至3,000萬元（人民幣，下同，約231萬至3,470萬港元）不等。生產衞星的公司負責人表示，衞星剛上架便收到大量網民查詢，後台兩天內共收到10萬多條留言，「有不少問得很專業」， 生產廠因此臨時調配3名工程師來當網店客服。衞星費用包括購買和發射費用，還提供「太空自拍截荷服務」，內容包括將個人的照片或者覺得有意義的照片上傳到衞星，然後獲得專屬於買家與地球或星空的合照，照片具有獨特唯一的經緯度和時間。

在客戶付款後，生產商會嚴格按照各項法律法規條款，對客戶購買、使用衞星等資質等進行核驗，當所有手續完備後，雙方才簽署正式合約，最後進行生產。報道指，其中一枚衞星由一家新加坡公司拍下，由於金額太大，該公司先支付了6.66萬元（約7.7萬港元）訂金。