陌生男夜闖酒店房摸男住客後逃去　動機待查

內地男子李先生日前與女友入住陝西省西安市某酒店，半夜竟遭陌生男子闖入房間，迷糊間李先生遭該陌生男子撫摸身體而驚醒，雙方經一輪糾纏後，對方最終逃脫。事後酒店解釋該男子是通過窗戶進入李先生的房間，至於其闖入的動機，警方仍在調查中。

報道稱，李先生與女友於上月24日晚入住位於西安市高新區名為「S翡翠」的酒店，翌日凌晨4時許，他睡夢中隱約感覺有人在觸碰自己，張開眼竟發現一名陌生男子伏在床前。李先生稱當兩人四目交投，對方掀開了被子，李先生當時又害怕又生氣，情急之下與對方扭打起來。之後該男子奪門而逃，李先生因當時身上衣着單薄，又擔心對方有利器或同黨，恐對自己和女友不利，於是未有追上。

李先生後來報警，據警方取得的酒店閉路電視畫面顯示，該男子在李先生入住當晚便到場踩線。據酒店負責人的說法，該男子是從樓梯間混入酒店，再爬窗進入李先生的房間。但酒店房間的窗戶打開後最闊位置只有一瓶礦泉水的長度，因此男子到底如何進入房間，警方仍在調查。事發後，李先生經點算沒有損失財物。酒店負責人則表示未來會把房間窗戶打開的距離再縮窄，另對李先生的賠償問題還在商榷。