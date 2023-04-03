福州本月27至28日　辦數字中國建設峰會

國務院新聞辦周一（3日）在北京舉行新聞發布會，國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏等官員介紹第六屆數字中國建設峰會有關情況。峰會將於本月27日至28日在福建省福州市舉行，強化數字技術創新體系和數字安全屏障兩大能力，優化數字治理、數字領域國際合作兩個環境。

本屆峰會以「加快數字中國建設，推進中國式現代化」為主題，設置「1+3+N」的系列活動。當中「1」是論壇活動，包括開幕式、主論壇和分論壇；「3」是兩展一賽，包括數字中國建設成果展、數字產品博覽會以及數字中國創新大賽；「N」是系列特色活動，包括雲生態大會、工業互聯網生態大會等企業舉辦的活動。

福州市長吳賢德表示，五屆峰會簽約563個項目，總投資4,981.6億元（人民幣，下同，約5,755億港元），相關項目落地後，促進數字經濟規模從2018年的2,800億元（約3,235億港元）增長到去年的超過6,100億元（約7,047億港元），佔本地生產總值比重從36%提高到現在的超過50%。國家發改委準備6方面工作，包括加強政策制度建設，適度超前部署數字基礎設施建設，推動數字產業創新發展，加快深化產業數字化轉型，持續提升數字公共服務水平，及不斷深化數字經濟國際合作。