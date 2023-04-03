專家稱本輪新冠疫情基本結束　可視情況戴口罩

內地實施新冠病毒感染「乙類乙管」防控多時，惟至今未全面解除佩戴口罩規定。近期專家相繼就口罩戴多久、甚麼場合戴等問題發聲，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周日（2日）在微博發文表示，對於沒有明確要求戴口罩的場合，市民可以根據個人情況，自行決定是否佩戴。

吳尊友稱，戴口罩既是科學問題，也是社會管理問題，同時也與3年防疫培養的個人習慣有關，戴口罩主要是從保護健康的角度考慮。他指出，內地本輪新冠疫情已基本結束，流感流行季節也即將結束。在這樣的疫情背景下，各地、各部門、各單位對於戴口罩目前又沒有統一的規定，市民因此一定要隨時隨身備用口罩。在明確要求戴口罩的場合和特殊機構或場所，一定要遵守相關規定。

其他建議戴口罩的場合包括在人流密集而通風又不好的場所；在沙塵嚴重空氣污染天氣下進行戶外活動；出現發熱或咳嗽等呼吸道症狀；家中有老人、小孩或有抵抗力低下患者；或辦公室有同事出現咳嗽、發燒等呼吸道症狀。對於沒有明確要求戴口罩的場合，例如出入賓館、商場、乘坐公共汽車或地鐵，又或在公園、大街、社區等寬敞地方，市民則可自行決定是否佩戴口罩。