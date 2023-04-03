中國華融反腐持續　分公司前總經理受查

黃憲輝受查顯示中國華融的反腐工作仍在持續。

中央紀委國家監委周一（3日）發布消息，據中央紀委國家監委駐中信集團紀檢監察組、河南省紀委監委表示，中國華融資產管理股份有限公司北京分公司前黨委書記、總經理黃憲輝涉嫌嚴重職務違法，目前正在接受監察調查。

現年59歲的黃憲輝具大學本科學歷、法學學士、工商管理碩士研究生、高級經濟師、中國註冊金融分析師、中國上市公司獨立董事任職資格。他先後在中國人民銀行和中國工商銀行的辦事處、縣支行、地區和省工行、總行任職多年。他2000年加入中國華融，歷任中國華融資產管理公司南昌辦事處高級經理、副總經理，重慶辦事處副總經理、總部投資事業部副總經理、第二重組辦公室副主任、總裁辦公室（黨委辦公室）副主任，組建華融致遠投資管理有限責任公司並任董事、總經理。

報道指，黃憲輝被查顯示中國華融資產管理股份有限公司前董事長賴小民案之後，中國華融的反腐工作仍在繼續。上月17日，財政部對中國華融及其審計機構德勤華永作出行政處罰，理由是2014年至2019年度，該公司存在內部控制和風險控制失效、會計資訊嚴重失真等問題。