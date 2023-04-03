廣東常住人口40年來首跌　與戶籍人口均過億

內媒周一（3日）報道，廣東省統計局最新公布的數據顯示，該省去年常住人口逾1.265億人，佔全國人口總量的8.97%，常住人口數量繼續保持全國首位。當地戶籍人口亦逾1億人，增加102.8萬人，增長1.03%，成為全國常住人口與戶籍人口同時破億的省份。

雖然廣東繼續坐穩人口第一大省，但就常住人口變化來看，其去年減少27.2萬人，是過去40年來首次下跌，目前在全國增減排名倒數第3。在1982年至2022年，廣東常住人口年增長量僅有7次低於100萬人，其中前5次均維持在80萬人以上，前年增量大幅減少，降至60萬人，去年則首次轉入負增長區間。

廣東去年有105.2萬人出生，出生率8.30‰；63萬人死亡，死亡率4.97‰；自然增長42.2萬人，自然增長率3.33‰。廣東出生率高於同期全國平均水平1.53個千分點，死亡率持續處於全國較低水平，連續3年成為唯一出生人口破百萬的省份，連續5年成為第一生育大省。廣東省統計局預期，當地常住人口保持長期穩定增長趨勢不變，今年將逐步恢復穩定增長。