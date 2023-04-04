黃河全域進入禁漁期　兩部門開展專項執法行動

內媒周一（3日）引述農業農村部指，周日（1日）中午12時，黃河寧夏段至入海口進入為期4個月的禁漁期，至此黃河全域進入禁漁期。農業農村部周日會同公安部聯合在青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、河南和山東等地同步啟動2023黃河禁漁專項執法行動。

上述兩部門強調，沿黃河各級漁業漁政和公安部門要按照中國漁政亮劍2023系列專項執法行動方案的統一部署開展執法，全力推動黃河流域生態保護和高質量發展。具體工作分3方面，包括同步強化常年禁漁和區域禁漁執法監管，嚴厲打擊偷捕、破壞棲息地等違法行為，緊盯「絕戶網」、生產性垂釣、「電毒炸」等高發違法行為；同步開展跨區域和跨部門執法行動，斬斷非法「捕、運、銷」利益鏈條；同步推進水生生物資源養護和生態修復，包括加強放生科普宣傳，防範外來物種入侵。

去年4月1日起，黃河河源區及上游重點水域實行全年禁漁，黃河寧夏段至入海口禁漁期延長一個月。一年來，沿黃河9省區各級漁業漁政主管部門，緊盯非法捕撈和非法水產品銷售，高密度開展水陸聯動執法。據統計，全年共出動執法人員2.7萬人次、車輛船艇8,422輛（艘）次，檢查漁港碼頭及漁船自然停泊點1,373個次、漁船2,581艘次、市場2,366個次，查辦369宗違法違規案件，移送46宗司法處理案件。