夜市違規超期招租　商戶裝修未開業已遭拆除

內地網絡周日（2日）流傳一段影片顯示，在遼寧省瀋陽萬達汽車小鎮夜市疑似一對夫妻哭訴，他們花費7萬元人民幣（約8萬港元）投資開店，還沒有開張就被拆除。瀋陽市鐵西區人民政府周一（3日）說明情況，指管理公司違規超期對外招租，將最大限度減少業戶損失，並調查處理市場監管中履職不到位的相關責任人。

片中顯示，一男一女周日坐在攤位上哭訴自己遭遇，受到眾人關注。二人稱，他們在市集投入各種費用，結果攤位裝修等工作才做了一半，整個市集就開始拆除。報道指，事發地是萬達廣場汽車小鎮星夜市集，在去年7月開始營運，被當地認定為「瀋陽市夜經濟示範（特色）市集」，但在上月被全部拆除，許多前期進行了不菲投入的商戶感到措手不及。網傳通告顯示，市集的經營期限為去年10月8日截止；但該市集的營運方稱，他們所簽合約截止日期為明年6月30日。

鐵西區政府周二指，夜市經營期限為去年6月20日至10月8日，在臨近期滿時，瀋陽鐵西萬達廣場商業管理有限公司在未申請延長經營期限下，與第三方遼寧峰瑞文化傳媒有限公司簽訂協議，擅自擴大經營規模，違規超期對外招租。經與市場主辦方多次溝通後，鐵西區依法取締違規市場，將通過組建法律援助團隊維護業戶合法權益。