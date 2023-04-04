華駐日大使晤日商界　促維護全球產供鏈穩定

上月剛赴日本履新的中國駐日本大使吳江浩四出與當地政商界會面。他周一（3日）拜會日本經濟團體聯合會會長十倉雅和時指出，當前美國執意打壓中國高科技產業發展，他希望日方與中方一同維護全球產供鏈穩定暢通，維護自由開放的國際貿易秩序，維護中日兩國共同利益。

據中國駐日本大使館網站消息，吳江浩積極評價經團聯和日本經濟界長期致力對華合作，表示中日經貿合作持續積累多年，利益聯繫緊密，不少領域深度融合，為彼此發展提供巨大動力。他指雙方應加強在數字經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老及第三方市場等合作，積極推進區域一體化進程，實現更高水平的互利共贏。

十倉雅和稱，當前兩國關係機遇和挑戰並存，加強對話溝通尤為重要。日本經濟界始終高度重視對華交流合作，期待同中方加強各領域合作，攜手應對碳中和、少子老齡化等共同課題。日本經濟界長期主張自由貿易，支持區域一體化進程，希望政府為經貿活動提供更加自由、公正的環境。出席會面的還包括日本經濟團體聯合會副會長、事務總長久保田政一、常務理事原一郎，以及中國駐日使館經濟商務公使宋耀明。