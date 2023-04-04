訪陸為減緩兩岸民間敵意　馬英九獲贈父母舊照

台灣前總統馬英九周二（4日）上午前往重慶張自忠將軍烈士墓參觀，並在張自忠墓前獻花、鞠躬致祭並默哀一分鐘，期間拿出手帕抹眼淚。前一晚，他與中共中央政治局委員、重慶市委書記袁家軍會面，獲贈馬父母過去在重慶的舊照及書信。馬英九表示，他這次帶台灣年輕人參觀重慶抗戰博物館，是為探尋兩岸共同的記憶。

馬英九一行人周二早上前往張自忠將軍烈士墓時，張的孫兒張慶成也有陪同。馬英九在張自忠雕像前肅立許久，聽解說員介紹張的生平時更眼眶泛紅。馬英九和張慶成交談時表示，張自忠受了很多委屈，他壯烈殉國，很了不起。張自忠於1940年5月殉國，是二次世界大戰抗日戰爭中犧牲的國民黨最高將領。

周一（3日）傍晚馬英九與袁家軍會面時表示，重慶的現代化是吸引台商到當地發展的誘因，兩地在新能源、電子訊息產業等方面將有更多合作可能。他提到，近年兩岸因政治紛擾與疫情令學生交流中斷，兩岸人民敵意上升。這次他帶着台灣年輕人與大陸學生交流，希望能讓兩岸人民間的敵意逐漸減緩，這樣才有真正和平。袁家軍讚賞對方此行反覆強調堅持九二共識、推動兩岸交流合作、共贏發展，強調將不斷拓展平台、完善政策、提升服務，持續深化重慶與台灣經貿人文往來。

一行人周一在重慶參觀三峽歷史博物館時，發生一段小插曲。當時馬英九疑在仔細欣賞展品，不自覺向前探頭，卻不慎撞到展覽櫃的玻璃並發出巨響。在旁的女解說員這時也大嚇一跳，並伸手防止他再次撞到頭，馬英九則表示無大礙。