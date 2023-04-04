麥卡錫明晤蔡英文　陸促停升級美台實質關係

美國眾議院議長麥卡錫宣布，周三（5日）在加州與民主共和兩黨國會議員會晤過境的台灣總統蔡英文。中國大陸駐加州洛杉磯總領事館周一（3日）回應指，此舉將進一步損害中美關係，敦促美方恪守在中美建交時所作嚴肅國際承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止「以台制華」的錯誤做法。

大陸駐洛杉磯總領事館發言人重申，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，蔡英文以「過境」之名行「官方往來」之實，會見並接觸美政府官員和議員，並公開演講，大搞政治騷，謀求「突破」、宣揚「台獨」。美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡英文過境，中方對此嚴正抗議，予以強烈譴責。

發言人指出，麥卡錫是美國政府第3號人物，無論以何種身份與名義與蔡會面，都嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，衝擊中美關係政治基礎，無益於地區和平安全穩定。中方重申台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線，將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衞國家主權和領土完整。