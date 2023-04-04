中歐關係綑綁烏危機不理性　華不排除與烏會談

內媒周二（4日）刊出中國駐歐盟使團團長傅聰大使日前接受媒體訪問的更多內容，有關烏克蘭危機，他重申中方立場是和平，反對使用核武，當務之急是停火止戰、挽救生命，可能無法一次性解決所有分歧，仍主張和平談判。他強調，中方與烏方一直保持良好溝通，在會談方面不排除任何可能性。

接受英媒專訪時，傅聰被問及俄羅斯入侵烏克蘭，是否歐中關係的潛在轉捩點。傅聰指歐盟希望盡最大努力實現和平，是中歐共同努力的基礎；中方相信有談判空間，甚至存在中歐攜手促和的空間。他強調，無論是中俄還是中歐關係都有多面性，認為歐盟將歐中關係與烏克蘭危機綑綁並不理性，中國也是這場危機的受害者，對外貿易和中烏關係都遭受不利影響。

對於中國領導人早前訪俄並與俄總統普京會談，但與烏總統澤連斯基卻沒任何對話，傅聰指出中烏外長曾在多個場合會談，中國駐烏大使也與烏政府保持溝通，中央外辦主任王毅也跟烏高官溝通。但他批評，每當中國要採取行動時，總會有人跳出來搞破壞，指摘美國在中國提出關於政治解決烏危機主張後，造謠中國向俄提供軍備等。