華批北約觸角伸亞太　歐美關係不應犧牲中國

北約去年在戰略文件將中國寫成「系統性挑戰」，中國駐歐盟使團團長傅聰日前接受英媒訪問時，敦促北約切實恪守地理範圍，不要妄圖將自己的觸角擴大到跨大西洋以外的地區。談到中歐關係，他提醒歐洲國家在發展對美關係時，不應該以犧牲中國為代價。

據中國駐歐盟使團周一（3日）消息，傅聰於上月底接受英媒訪問時指，北約是一個區域性組織，有明確的地理界限，因此應在界限範圍內活動。但現在北約在偷偷擴大活動範圍，試圖在亞太地區擴大影響力，除與日韓建立網絡安全卓越中心，北約或還與其他實體有聯繫，並考慮建立類似中心。他認為，作為防禦性的組織，任何發生在北約防禦區域之外的事情都與之無關。他警告，美國試圖再建類似北約的軍事聯盟，如美英澳三方安全聯盟和美日印澳四方機制，只會破壞地區穩定。

談到中歐關係，傅聰指美國向歐洲國家施加巨大壓力，迫使歐洲與中國脫鈎，例如試圖阻礙中歐正常的商品和技術貿易，例子是半導體問題。他批評美國在此方面的所為，違背所有自由經濟規則。對美國不惜一切代價阻撓中歐發展正常關係，他堅信不符合歐洲國家利益。針對一些政客試圖為中歐全面投資協定設置障礙，他希望歐盟領導層能拿出足夠勇氣和政治力量來推動該協定獲批。中方希望歐盟委員會主席萊恩訪華能為雙邊關係創造良好氛圍，助雙方更容易取得具體成果，包括投資協定。