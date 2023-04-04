中澳貿易官員在京會晤　為部長下階段會面準備

據中國商務部官網周二（4日）消息，前一日商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在北京，與澳洲外交及貿易部副秘書長茵德舉行會談，為兩國貿易部長下階段會面作準備。雙方並就推進中澳經貿關係、妥善解決彼此重點經貿關切、加強新興領域合作等深入交換意見。

王受文表示，中方高度關注澳方加嚴對中國企業赴澳投資經營審查，以及對中國商品採取貿易救濟措施，希望澳方客觀公正、妥善處理相關個案，為中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。他指出，中澳經貿關係正處於企穩向好的重要關口，雙方應加強溝通協調，通過雙邊或多邊渠道妥善解決各自關切。可拓展在氣候變化、新能源、數字貿易等領域合作，為中澳經貿合作注入更多動能。

茵德稱，兩國近期在經貿領域保持密切溝通，推動解決彼此關切。澳方致力於促進貿易和投資自由化、便利化，將繼續秉持開放的投資政策，平等對待包括中國在內的各國企業。澳方願繼續通過坦誠對話化解分歧，增強雙方推進經貿合作的信心。消息稱，雙方還討論了《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》、世貿組織改革等區域和多邊合作議題。